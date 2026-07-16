Opera Seme festival | grande partecipazione per le prime giornate

Le prime due giornate di Opera Seme Festival hanno visto un’alta affluenza di pubblico. La manifestazione, che si tiene ad Arezzo fino al 25 luglio, propone spettacoli di opera, musica, danza e corsi di formazione internazionale. Le esibizioni e le attività si sono svolte in diversi spazi della città, attirando numerosi visitatori e appassionati di arti performative. La partecipazione è stata molto vivace durante tutto il primo fine settimana.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Si sono svolte con grande partecipazione ed entusiasmo le prime due giornate di Opera Seme Festival, la manifestazione dedicata all’opera, alla musica, alla danza e alla formazione internazionale, in programma ad Arezzo fino al 25 luglio. Un avvio festoso e coinvolgente, capace di portare la musica nel cuore della città e di riunire bambini, famiglie, artisti e pubblico in una delle cornici più suggestive di Arezzo. Sabato 11 luglio Piazza Grande ha accolto la prima edizione di Opera Kids, la nuova sezione del Festival dedicata ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni e alle loro famiglie, realizzata quest’anno grazie al sostegno di Tca spa, Confcommercio e Camera di Commercio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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