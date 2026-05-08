Lucca bocciato dalla Premier La sua priorità? Restare in Italia

Il mercato del Napoli si avvicina a una fase decisiva con molte trattative in corso e alcune situazioni ancora da definire. La squadra sta valutando diverse opzioni per rinforzare l’organico prima dell’inizio della prossima stagione. Intanto, il calciatore lucchese ha espresso chiaramente la volontà di rimanere in Italia, preferendo continuare a giocare nel nostro campionato. La situazione rimane aperta e tutto sarà deciso nelle prossime settimane.

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Il mercato del Napoli si preannuncia rovente e ricco di snodi cruciali in vista della prossima stagione. Tra rientri dai prestiti, obiettivi a centrocampo e riflessioni sul futuro dei titolari, la dirigenza azzurra è già al lavoro per delineare la rosa. I rebus di mercato del Napoli. Le ultime indiscrezioni delineano scenari interessanti e complessi sia in entrata che in uscita per il Napoli, con diversi fronti aperti da monitorare con attenzione. Lorenzo Lucca rientra dal Nottingham. L’avventura inglese del centravanti è già ai titoli di coda. Sul proprio canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano non lascia spazio a dubbi: “Lorenzo Lucca rientrerà a Napoli dal prestito al Nottingham Forest, non sarà riscattato”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lucca bocciato dalla Premier. La sua priorità? “Restare in Italia” Notizie correlate Juventus, bocciato il mercato: solo Zhegrova può restareLa Juventus si prepara a una nuova rivoluzione sul mercato dopo una stagione condizionata da scelte dirigenziali discutibili. Lucca: Maineri, 2 priorità chiave per la città: più sicurezzaLucca al voto: Maineri punta su decoro e sicurezza, ascolto diretto dei cittadini in programma La candidata alle primarie del centrosinistra a...