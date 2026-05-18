Il 108esimo PGA Championship si sta avviando verso la conclusione, con Rory McIlroy che prosegue la sua corsa nel tentativo di conquistare il titolo. Nel frattempo, Jon Rahm ha iniziato la giornata di domenica con un'ottima prestazione, mantenendo alte le sue possibilità di vittoria. La gara si sta svolgendo su un campo molto competitivo, con diversi giocatori che cercano di migliorare il punteggio e avvicinarsi al leader. I tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di questa ultima giornata di gara.

2026-05-17 22:51:00 Il web non parla d’altro: Il 108esimo PGA Championship si sta dirigendo verso uno dei finali domenicali più drammatici della storia recente dei major, con il tedesco Matti Schmid che ha preso il comando assoluto con sei sotto il par in sei buche del round finale all’Aronimink, mentre Jon Rahm ha birdie due delle sue prime due buche per mettersi in lizza e Rory McIlroy sta lottando per rimanere in contatto. Schmid, 28 anni, che ha iniziato la settimana all’82° posto nella classifica mondiale, ha raggiunto la vetta della classifica per la prima volta dopo che un birdie alla sesta ha completato una serie di tre guadagni in cinque buche. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - PGA Championship: McIlroy continua a inseguire mentre Rahm inizia la domenica alla grande

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pga Championship al via, McIlroy insegue la sua nuova ossessioneIl vantaggio del Pga Championship - o il problema, dipende dai punti di vista – è che non ha un’identità precisa.

PGA Championship: McIlroy reagisce e Scheffler dà la carica nel fine settimana2026-05-16 00:15:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Venerdì il vento si è alzato ad Aronimink e con esso la media dei...

Rory McIlroy abbrevia il turno di pratica del PGA Championship a causa di una vescica reddit

Golf: Pga Championship; Scheffler in testa con altri 5, male McIlroyCon pochi golfisti ancora in campo nella prima giornata del PGA Championship, secondo Major stagionale, c'è un gruppo di 6 giocatori in testa con tre colpi sotto il par. Tra questi gli statunitensi Sc ... sport.quotidiano.net

PGA Championship 2026: Smalley vola al comando, rimonta e leadership. McIlroy e Rahm pronti all’assalto finaleAlex Smalley si prende la scena al PGA Championship e chiude il moving day ... msn.com