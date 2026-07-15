L’Open Championship è iniziato con una sfida tra Scheffler e McIlroy. Tra i partecipanti, c’è anche Fleetwood, che mira a sorprendere. Da oltre un secolo, tutti i vincitori del torneo hanno trionfato per la prima volta, con l’ultimo in ordine di tempo che ha conquistato il titolo nel 2025. La serie di vincitori “prima volta” più lunga di sempre si è così allungata, mantenendo alta l’attenzione sulla competizione.

Da Phil Mickelson nel 2013 fino a Scottie Scheffler nel 2025, tutti i 12 ultimi vincitori dell’Open Championship lo hanno fatto per la prima volta, la serie più lunga di “first time winners” da quando The Open fu inventato nel lontanissimo 1860. Del resto dei 91 giocatori che hanno conquistato la Claret Jug in 153 edizioni solo 27 sono riusciti a ripetersi. Anche questo fa parte del fascino di un torneo che sta al golf come San Pietro sta alla religione cattolica, con la differenza che le chiese del golf britannico sono tante, e ogni anno ci si sposta da un tempio all’altro. Questa volta siamo al Royal Birkdale di Southport, a pochi chilometri da Liverpool. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Al via l'Open Championship con la sfida Scheffler-McIlroy. Ma Fleetwood sogna l'impresa

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Every Hole of the 2025 Final Round with Masters champion Rory McIlroy

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