Ong Sea Watch e gli scafisti Indagato il comandante

Il 11 maggio, a circa 27 miglia dalla costa libica, una lancia con cinque trafficanti a bordo attendeva con i motori spenti, senza inviare SOS. Poco dopo, sono arrivati i gommoni gestiti dalla nave Sea Watch 5. Il comandante della ONG è stato indagato per aver partecipato alle operazioni di soccorso e gestione dei migranti. L’indagine riguarda anche il possibile coinvolgimento negli accordi con gli scafisti.

11 maggio, 27 miglia dalla costa libica – Mare piatto, nessun SOS. Una lancia veloce con cinque trafficanti a bordo aspetta con i motori al minimo. Poi arrivano i gommoni della Sea Watch 5. A filmare tutto è Eagle 1, l’aereo di sorveglianza di Frontex. Decine di migranti passano dalla barca degli scafisti ai gommoni arancioni dell’ONG. I rapporti non sono tesi: sono collaborativi. Alla fine uno dei trafficanti — passamontagna e tuta paramilitare — alza il pollice verso i “soccorritori”. Poi riparte a tutta velocità verso le coste libiche. Le immagini le pubblica oggi il Giornale. Una fonte dell’inchiesta le definisce «pistola fumante». Per gli investigatori non era un soccorso: era un appuntamento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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LO SCAFISTA ALZA IL POLLICE A SEA WATCH: «INDAGATO IL COMMANDANTE»

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La foto del trasbordo di migranti su Sea Watch 5: Era un appuntamento reddit

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