Indagato il comandante Sea Watch Ecco le immagini che lo incastrano

Il comandante di Sea Watch è stato indagato dopo le immagini che lo mostrano mentre, in tuta militare e con il volto coperto da un balaclava, alza il pollice in segno di approvazione mentre si trova su un gommone di soccorso. Sullo stesso mezzo ci sono operatori della ONG mentre trasbordano numerosi migranti. Le foto sono state pubblicate e costituiscono elementi chiave nell’indagine in corso.

Il trafficante in tuta oliva militare con il volto coperto dal balaclava, per non farsi riconoscere, alza il pollice per l'ok rivolto agli "umanitari" di Sea Watch 5 a bordo di un gommone da soccorso, che hanno appena trasbordato dozzine di migranti. Un vero e proprio rendez vous in mezzo al mare filmato la mattina dell'11 maggio dall'aereo di sorveglianza Eagle 1 di Frontex, l'Agenzia europea per il controllo delle frontiere. Il Giornale pubblica le immagini esclusive, che hanno portato la Procura di Brindisi a indagare il comandante di Sea Watch 5, l'olandese Anne Van Damme, per favoreggiamento dell'immigrazione illegale. I trafficanti erano salpati dalla zona di Sabratha, ad ovest di Tripoli, per consegnare i migranti a 27,7 miglia dalla costa libica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Police Française : Opération anti-drogue en pleine Cité

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