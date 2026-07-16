L’estate 2026 ha registrato temperature più alte rispetto alla crisi del 2003, battendo numerosi record di caldo. Nonostante le previsioni di una stagione più fresca rispetto alle ondate di calore passate, le temperature rimangono estremamente elevate. La persistente ondata di caldo continua a interessare l’Italia e l’Europa, con valori che superano le medie storiche e alimentano preoccupazioni per gli impatti climatici.

L’estate 2026 potrebbe essere l’estate più fresca che ricorderemo nei prossimi anni. Una frase controintuitiva, considerando il caldo estremo che continua a persistere sull’Italia e sull’Europa, ma secondo gli esperti è la triste verità. Siamo attualmente in quella che i giornali chiamano “terza ondata di caldo”. Una denominazione che fa sembrare il processo ciclico, ma che nell’esperienza quotidiana sembra invece qualcosa di continuativo, stabile, la nuova “normalità”. Ma di normale in queste temperature c’è ben poco. Si stanno registrando delle ondate di caldo estremo tra le più violente da quando si monitora il fenomeno ed è chiaro a molti, come alla rete internazionale di scienziati fondata nel 2014 dalla climatologa Friederike Otto, che tutto questo non sarebbe possibile senza il cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ondate di caldo 2026, temperature più alte della crisi del 2003: tutti i record battuti

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Nuova ondata di caldo: le temperature spaventano gli italiani - Vita in diretta 09/07/2026

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