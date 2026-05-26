Caldo record in Europa temperature alte anche in Campania | Per il ponte del 2 giugno possibili temporali
Un’ondata di caldo intenso sta colpendo l’Europa, interessando anche l’Italia e in particolare la Campania. Secondo le previsioni di un sito meteorologico, mercoledì si raggiungeranno temperature massime di 35-36 gradi in alcune zone del Paese. Per il ponte del 2 giugno, sono previste possibili piogge temporalesche.
Il caldo anomalo investe mezza Europa e raggiunge anche l'Italia. L'ondata, secondo 3bmeteo.com, toccherà il suo picco mercoledì, con punte fino a 35-36 gradi in alcune zone del Paese. Il Sud e la Campania resteranno nella parte più periferica della bolla calda, ma anche a Napoli e nel resto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Caldo record in arrivo: temperature fino a 36 gradi, l'anticiclone (anomalo) dall'Atlantico
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