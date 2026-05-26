Caldo record in Europa temperature alte anche in Campania | Per il ponte del 2 giugno possibili temporali

Notizia in breve

Un’ondata di caldo intenso sta colpendo l’Europa, interessando anche l’Italia e in particolare la Campania. Secondo le previsioni di un sito meteorologico, mercoledì si raggiungeranno temperature massime di 35-36 gradi in alcune zone del Paese. Per il ponte del 2 giugno, sono previste possibili piogge temporalesche.