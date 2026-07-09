Caldo record a giugno 2026 le temperature più alte di sempre

A giugno 2026, le temperature in Europa occidentale hanno raggiunto i livelli più elevati mai registrati per quel mese, superando ogni dato precedente. A livello globale, il mese si colloca al secondo posto tra i più caldi in assoluto. Le temperature sono state superiori alla media storica, con punte che hanno superato di diversi gradi i valori medi stagionali. Sono stati registrati record di caldo in molte località, con giornate segnate da temperature eccezionalmente elevate.

Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l’Europa occidentale, e il secondo più caldo a livello globale. Questo quanto si evince dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell’Unione europea Copernicus climate change service (C3s), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf). Le temperature da record. Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese di giugno. In Europa – viene spiegato – si è avuto un caldo estremo sia sulla terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale. L’ondata di caldo ha battuto record mensili e storici di temperatura in diversi Paesi europei e ha contribuito a gravi impatti sulla salute, inclusi decessi legati al caldo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caldo record, nuova impennata delle temperature nel fine settimana

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Il mese di giugno appena trascorso è stato il più caldo mai registrato nell’Europa occidentale. Le temperature sono state di circa 3 °C al di sopra della media degli ultimi decenni, superando il record dello scorso anno x.com

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