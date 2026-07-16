Omicidio Saman Abbas confermate le condanne in Cassazione | ergastolo a genitori e cugini 22 anni allo zio

La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per omicidio pluriaggravato nei confronti dei genitori e dei cugini di una giovane donna uccisa nel 2021. Sono stati condannati all’ergastolo, mentre lo zio ha ricevuto una pena di 22 anni di reclusione. La decisione definitiva è arrivata con il rigetto di tutti i ricorsi presentati contro le sentenze precedenti. La vicenda riguarda uno dei casi di femminicidio più gravi degli ultimi anni.

La Corte di Cassazione ha scritto la parola fine su uno dei femminicidi più efferati degli ultimi anni. Con il rigetto di tutti i ricorsi sono diventate definitive le cinque condanne per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa nella primavera del 2021 a Novellara, nel Reggiano, perché aveva scelto di ribellarsi a un matrimonio forzato e di rivendicare il diritto di decidere della propria vita. Chi sono i condannati. La Suprema Corte ha confermato l’ergastolo per i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, ritenuti i mandanti del delitto, e per i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Definitiva anche la condanna a 22 anni di reclusione per lo zio Danish Hasnain. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Saman Abbas, definitive le condanne in Cassazione. Il legale dello zio: «Collaborare paga»

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