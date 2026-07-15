Omicidio Saman Abbas Cassazione conferma le condanne all' ergastolo per i familiari | Allo zio 22 anni

La Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la ragazza pachistana uccisa a Novellara nel 2021. La decisione rende definitive le condanne già emesse in primo grado. Lo zio è stato condannato a 22 anni di carcere. La vicenda riguarda l'omicidio di una giovane di 18 anni avvenuto in provincia di Reggio Emilia.

Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per il padre e la madre Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, così come i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq, è stato disposto il carcere a vita. Condanna a 22 anni di reclusione invece per lo zio Danish Hasnain. È questa la decisione della Cassazione, che ha rigettato i ricorsi degli imputati per l'omicidio della giovane, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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PROCESSO SAMAN, LO ZIO DANISH VERSO LA CASSAZIONE

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