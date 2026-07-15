Omicidio di Saman Abbas la Cassazione conferma le condanne | ergastolo ai genitori e ai cugini 22 anni allo zio

La Cassazione ha confermato le condanne definitive per l’omicidio di Saman Abbas, la giovane pachistana uccisa tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 a Novellara di Reggio Emilia. Sono stati condannati all’ergastolo i genitori e i cugini, mentre lo zio ha ricevuto 22 anni di carcere. Le sentenze sono state rese definitive, chiudendo così il procedimento giudiziario riguardante il delitto.

Diventano definitive le condanne per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara di Reggio Emilia. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato i ricorsi dei familiari imputati confermando i quattro ergastoli inflitti il 18 aprile dello scorso anno dalla Corte di Appello di Bologna ai genitori della ragazza, Habbar Abbas e Nazia Shaheen e ai cugini Noman Ul Haq e Ijaz Ikram, accusati di omicidio e soppressione di cadavere, e i 22 anni di reclusione decisi per lo zio, Danish Hasnain, che in primo grado era stato condannato a 14 anni, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, valutate equivalenti alle circostanze attenuanti generiche già concesse per la collaborazione prestata per il ritrovamento del corpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Omicidio Saman Abbas, la Cassazione conferma ergastolo per genitori e cugini, 22 anni per lo zio

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