Viterbo omicidio in carcere | detenuto accoltella a morte il compagno di cella

Un detenuto nel carcere di Viterbo ha accoltellato a morte un compagno di cella. L'aggressione è avvenuta all’interno della stessa cella e ha portato al decesso della vittima. La polizia penitenziaria ha intervenuto immediatamente, ma l’uomo è deceduto poco dopo. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le modalità dell’omicidio e le eventuali responsabilità. Nessun altro dettaglio è stato reso noto.

Omicidio choc nel carcere di Viterbo, dove un detenuto haaggredito ed uccisoun altro carcerato, probabilmente all’interno della cella che i due condividevano. Dalle prime informazioni che filtrano dall’istituto penitenziario, la vittima sarebbe raggiunta da uno o più colpi inferti con uncoltello. Il personale della casa circondariale è prontamente intervenuto all’interno della sezione, ma per il detenuto non ci sarebbe stato nulla da fare e l’uomo èmortoin seguito alle ferite riportate. La dinamica dei fatti risulta ancora sconosciuta, così comeignote sono le motivazioni del gesto. Gli inquirenti stanno al momento ricostruendo quanto accaduto, raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e verificando ogni elemento utile alle indagini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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