Un detenuto di 27 anni è morto nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra nove detenuti. L’episodio è avvenuto giovedì 16, al termine di un alterco tra due fazioni all’interno della struttura carceraria. La vittima, di origini magrebine, ha riportato ferite da arma bianca che hanno causato il decesso. Le autorità investigative stanno approfondendo l’accaduto e identificando i responsabili.

Sarebbe stata una rissa tra nove detenuti all'origine dell'aggressione sfociata con la morte di un 27enne magrebino, deceduto dopo essere stato accoltellato giovedì 16 nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo. Fondamentali per la ricostruzione della dinamica i filmati delle telecamere di sorveglianza dell'area passeggio, dove il delitto si è consumato. Le immagini hanno evidenziato una rissa tra due fazioni, una di sei persone e l'altra di tre, che si sono affrontate a colpi di armi da taglio artigianali, fino all'ultimo e unico fendente mortale inflitto alla schiena da uno dei contendenti, connazionale della vittima. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Detenuto ucciso nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo: accoltellato al termine di una rissa fra due fazioni

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