Durante un processo per omicidio a Crema, l’imputato ha dichiarato che l’altro coinvolto lo avrebbe aggredito con una catena da bicicletta e spruzzato spray al peperoncino negli occhi. Secondo la sua versione, ha estratto un coltello per difendersi. La difesa ha presentato queste dichiarazioni come spiegazioni delle azioni dell’imputato, senza ulteriori dettagli o motivazioni. Sono state riferite come dichiarazioni dell’imputato durante l’interrogatorio.

«Youssef mi ha colpito con una grossa catena da bicicletta e mi ha spruzzato negli occhi lo spray al peperoncino. Io ho estratto il coltello e l’ho colpito per difendermi». E’ la confessione di Pape Mamadou Ndiaye, il senegalese di 25 anni in carcere da domenica scorsa per l’omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, diciannovenne di Crema, aggredito intorno alle 23 di sabato nel parcheggio via Cresmiero, trasportato all’ospedale Maggiore in fin di vita, con il torace squarciato, morto una quarantina di muniti dopo. Non poteva mentire, Papee. Soprattutto perché «le telecamere hanno ripreso gran parte dell’aggressione», ha detto... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Omicidio di Crema, la difesa dell'aggressore: «Youssef mi ha spruzzato lo spray al peperoncino negli occhi e colpito con una catena. Le coltellate? Per difendermi»

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