Due uomini di 23 e 24 anni sono stati rimessi in libertà dopo essere stati presenti al momento dell’omicidio di un giovane. Entrambi erano tra le persone che si trovavano sulla scena al momento dell’evento, ma non sono stati arrestati. La polizia ha confermato che non sono coinvolti nelle accuse e che sono stati ascoltati come testimoni. La vicenda si svolge nella città di Crema.

Crema (Cremona) – Ahmed El Hadad, 24enne di origine egiziana con cittadinanza italiana, e Bajron Hoxha, 23enne nato in Italia da genitori albanesi, sono liberi: hanno solo assistito all'uccisione di Youssef Rama Abdelaziz, l'egiziano di 19 anni ammazzato a coltellate lo scorso 11 luglio a Crema e il loro arresto non è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari Elisa Mombelli. Per l'omicidio resta in carcere Pape Mamadou Ndiaye, il senegalese di 25 anni in cella da domenica scorsa, reo confesso. Gli interrogatori di garanzia. Così ha deciso il giudice per le indagini preliminari al termine degli interrogatori di garanzia che si sono svolti mercoledì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, tornano in libertà i due “spettatori” dell’omicidio di Youssef

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