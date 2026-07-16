Una serata tra le voci di Ella e Beyoncé trasforma la Festa della Birra in un omaggio alla black music. La musica spazia dal revival dance degli anni ’70 e ’80 alle hit di soul, funk e rhythm & blues interpretate in uno spettacolo dal vivo. L’evento porta sul palco brani iconici delle dive della black music, con performance che ripropongono sonorità e atmosfere di quegli anni. La serata si svolge in un contesto dedicato alla musica e alla cultura afro-americana.

Dalle sonorità revival della dance anni ’70 e ’80 alle hit della black music, fatte rivivere in uno spettacolo d’eccezione che si muove a suon di soul, funk e rhythm & blues. Quattro giorni di musica, accompagnata da ottime birre da degustare e dalle specialità del cibo da strada. Un lungo fine settimana da trascorrere all’aperto, in piazza, sotto le stelle e in compagnia. È quanto proporrà da oggi a domenica a Muggiò la “ Festa della Birra “ organizzata dal Comune in piazza Norma Cossetto. Ogni sera, dalle 18 alle 23.30, si potranno trovare street food, spillatrici e intrattenimento musicale. Si comincerà stasera con un dj-set tutto da ballare di Lola Dj. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omaggio alle dive della black music. Metti una serata tra Ella e Beyoncé. La Festa della Birra si tinge di soul

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