Una rappresentazione dedicata a Léo Ferré si terrà alla biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino. La serata vedrà in scena Anna Maria Castelli, che interpreterà il poeta, compositore e interprete francese, noto per il suo stile rivoluzionario e per aver sfidato le convenzioni della chanson. L’evento si svolge il 16 luglio 2026 e rende omaggio a una figura che ha lasciato un segno profondo nel panorama musicale, distinguendosi per la sua originalità e il rifiuto delle mode.

Sesto Fiorentino (Firenze), 16 luglio 2026 - Poeta, compositore e interprete visionario, Léo Ferré è stato tra le figure più intense e rivoluzionarie della chanson francaise, mai piegato alle mode, alle convenzioni, al compromesso. All’indimenticato artista rendono omaggio la cantattrice Anna Maria Castelli e il pianista Aldo Gentileschi con lo spettacolo “ Fiori d’amore e d’anarchia”, venerdì 17 luglio (ore 21,15) alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino, nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Il repertorio alterna brani in francese e in italiano, fondendo testi recitati e cantati per esplorare amore, libertà e protesta. La musica di Léo Ferré, a tratti dolce e nostalgica, a tratti feroce e irriverente, è un viaggio nella sua anima inquieta e nella sua visione anarchica del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omaggio a Léo Ferré: Anna Maria Castelli in scena alla biblioteca Ragionieri

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