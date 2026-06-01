Un palco in biblioteca | alla Biblioteca Ernesto Ragionieri teatro incontri concerti e spettacoli per bambini

Da firenzetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla Biblioteca Ernesto Ragionieri si tengono diverse iniziative tra cui teatro, incontri, concerti e spettacoli per bambini. Tra gli eventi più recenti, c’è stata la partecipazione del campione di volley e dell’attrice, oltre a un omaggio musicale e un ricordo dedicato a un noto direttore d’orchestra. Sono previste anche tre serate dedicate alle “Memorie di Adriano” e vari appuntamenti di danza e musica, inclusa una serata intitolata “La Notte”.

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Il campione del volley Andrea Zorzi insieme all’attrice Beatrice Visibelli, Anna Meacci nei panni della “Romanina”, l’omaggio a Leo Ferré di Anna Maria Castelli, il ricordo del direttore d’orchestra Bruno Bartoletti, tre serate dedicate alle “Memorie di Adriano”. E poi, concerti, danza, la Notte. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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