Un palco in biblioteca | alla Biblioteca Ernesto Ragionieri teatro incontri concerti e spettacoli per bambini

Notizia in breve

Alla Biblioteca Ernesto Ragionieri si tengono diverse iniziative tra cui teatro, incontri, concerti e spettacoli per bambini. Tra gli eventi più recenti, c’è stata la partecipazione del campione di volley e dell’attrice, oltre a un omaggio musicale e un ricordo dedicato a un noto direttore d’orchestra. Sono previste anche tre serate dedicate alle “Memorie di Adriano” e vari appuntamenti di danza e musica, inclusa una serata intitolata “La Notte”.