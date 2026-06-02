FIRENZE – Il campione del volley Andrea Zorzi insieme all’attrice Beatrice Visibelli, Anna Meacci nei panni della “Romanina”, l’omaggio a Leo Ferré di Anna Maria Castelli, il ricordo del direttore d’orchestra Bruno Bartoletti, tre serate dedicate alle “Memorie di Adriano”. E poi, concerti, danza, la Notte Bianca, spettacoli e laboratori per bambini ispirati al mondo della letteratura. Temi e protagonisti di “Un palco in biblioteca”, la rassegna che la Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino propone a giugno e luglio nei suoi spazi dell’ex Manifattura Ginori. Come nelle precedenti edizioni, tutto, o quasi, è a ingresso libero, per le serate a pagamento si spendono al massimo 1012 euro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sesto Fiorentino: torna “Un palco in biblioteca” alla biblioteca Ragionieri

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