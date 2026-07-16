Olio | Lollobrigida nuove regole per etichette evo

Il governo ha approvato nuove regole per le etichette dell’olio extravergine di oliva, con l’obiettivo di garantire trasparenza per consumatori e produttori. Le norme stabiliscono che le etichette devono indicare chiaramente l’origine, la varietà e il metodo di produzione. La legge entra in vigore immediatamente e riguarda tutte le aziende che imbottigliano olio destinato alla vendita al dettaglio. La misura mira a migliorare la qualità e l’informazione per gli acquirenti.

“L’olio è alla base della nostra dieta, ed è usato quotidianamente da tutte le famiglie italiane. Per questo c’è bisogno di regole certe per chi produce e imbottiglia e di informazioni chiare per chi acquista e consuma. Da oggi potrà essere etichettato come olio extra vergine di oliva solo olio di oliva di categoria superiore. L’olivicoltura è un patrimonio italiano da proteggere e valorizzare, oltre un milione di ettari del nostro territorio sono dedicati a questa attività millenaria. Dare queste regole stringenti, aumentare i controlli, assicurarsi che ciò che viene chiamato olio extravergine di oliva italiano lo sia davvero è una garanzia... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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