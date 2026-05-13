Filiera Olio Extra Bio a Benevento il seminario sulle strategie per valorizzare l’olio EVO nel mercato globale

Da anteprima24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Benevento si terrà un seminario dedicato alla filiera dell’olio extravergine di oliva biologico, con focus sulle strategie per promuovere l’olio EVO nel mercato globale. L’evento si rivolge a produttori, operatori del settore e esperti interessati a discutere le opportunità e le sfide legate alla valorizzazione di questo prodotto. La giornata offrirà occasioni di confronto e approfondimento sulle tendenze e le politiche che influenzano il settore.

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Tempo di lettura: 2 minuti Benevento si prepara ad accogliere un importante appuntamento dedicato al futuro dell’olivicoltura biologica e alle nuove prospettive del mercato internazionale. Sabato 16 maggio, alle ore 19:00, nella suggestiva cornice del Chiostro di Santa Sofia, si terrà il seminario “Filiera Olio Extra Bio: strategie di eccellenza per valorizzare l’olio EVO nel mercato globale”. L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento e confronto sulle opportunità di crescita del comparto olivicolo biologico, con particolare attenzione alle strategie necessarie per rafforzare il posizionamento delle produzioni italiane sui mercati internazionali.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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