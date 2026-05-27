Il 28 maggio EA Sports pubblicherà un aggiornamento gratuito chiamato “The World’s Game Update” per FIFA, che introduce numerose modifiche. Tra queste, un nuovo sistema di token in FUT, l’azzeramento dell’EVO, un nerf al pressing e nuove regole per i diversi stili di gioco. Le note degli sviluppatori dettagliano le novità che cambieranno l’esperienza di gioco, con aggiornamenti significativi a gameplay e modalità. L’update giungerà in concomitanza con l’inizio dell’estate del calcio internazionale.

EA Sports ha ufficialmente svelato le Note degli Sviluppatori (Pitch Notes) dedicate a “The World’s Game Update”, il gigantesco aggiornamento gratuito in arrivo il 28 maggio che celebrerà l’estate del grande calcio internazionale. Tra le novità assolute spiccano un torneo standalone a 48 nazionali licenziate, lo stravolgimento totale del sistema dei premi su Ultimate Team tramite i Token, la funzione per resettare le Evoluzioni, pesanti modifiche al gameplay (su pressing e stili di gioco) e novità cruciali per Carriera e Clubs. Analizziamo ogni singolo dettaglio dell’annuncio ufficiale. 1. THE WORLD’S GAME: IL NUOVO TORNEO INTERNAZIONALE A 48 SQUADRE. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 PITCH NOTES, ARRIVA “THE WORLD’S GAME UPDATE”: RIVOLUZIONE TOKEN IN FUT, AZZERAMENTO EVO, NERF AL PRESSING E NUOVE REGOLE PER I PLAYSTYLE

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