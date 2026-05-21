Incidente in una pasticceria in Cilento la titolare si ustiona con l'olio bollente | è grave

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato in una pasticceria nel Cilento, precisamente a Roccadaspide, nella provincia di Salerno. Una donna, titolare dell’attività, si è ustionata con olio bollente e le sue condizioni sono risultate gravi. È stata immediatamente trasportata in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La dinamica dell’accaduto non è ancora stata resa nota ufficialmente.

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L'incidente a Roccadaspide, nella provincia di Salerno. La donna è stata trasportata in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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