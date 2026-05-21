Incidente in una pasticceria in Cilento la titolare si ustiona con l'olio bollente | è grave
Un incidente si è verificato in una pasticceria nel Cilento, precisamente a Roccadaspide, nella provincia di Salerno. Una donna, titolare dell’attività, si è ustionata con olio bollente e le sue condizioni sono risultate gravi. È stata immediatamente trasportata in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La dinamica dell’accaduto non è ancora stata resa nota ufficialmente.
L'incidente a Roccadaspide, nella provincia di Salerno. La donna è stata trasportata in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Dramma in pasticceria, titolare ustionata da olio bollente: trasferita al "Cardarelli"Dramma, questa mattina, a Roccadaspide, per un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella frazione Fonte, dove la titolare di una nota...
Bimba di 8 mesi si ustiona con acqua bollente: trasferita al Meyer con l'elicotteroArezzo, 3 maggio 2026 – Una bambina di 8 mesi si è ustionata con l'acqua bollente all'interno di una abitazione a Bibbiena in un incidente domestico...
PASTICCIERA USTIONATA DALL'OLIO BOLLENTE A ROCCADASPIDE Gravissimo incidente sul lavoro a Roccadaspide dove la titolare di una nota pasticceria è rimasta gravemente ustionata dall’olio bollente. Vista la gravità delle sue condizioni, è stato n facebook
Incidente in una pasticceria in Cilento, la titolare si ustiona con l’olio bollente: è graveL'incidente a Roccadaspide, nella provincia di Salerno. La donna è stata trasportata in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli ... fanpage.it
Titolare pasticceria ustionata nel Salernitano: trasferita al CardarelliSecondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata investita da una fiammata sprigionatasi da olio bollente all’interno del laboratorio, riportando ... cronachedellacampania.it
Richiesta per una copertura di zucchero sottile, croccante e sfogliata per pasticceria reddit