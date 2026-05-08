LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | parte la prima fuga In due al comando

Oggi si svolge la prima tappa del Giro d’Italia 2026, con i ciclisti che sono partiti da poco più di metà mattina. In questa fase, due corridori sono riusciti a prendere il largo e si trovano in testa alla corsa. Tra i favoriti che cercano di muoversi in avanti ci sono l’olandese e l’australiano, entrambi in fuga e pronti a giocarsi le proprie possibilità. La corsa continua con aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:20 Proveranno a dir la loro l’olandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) e l’australiano Kaden Groves (Alpecin – Premier Tech). 13:17 Il danese Tobias Lund Andresen della Decathlon CMA CGM Team, vincitore di una tappa alla Tirreno-Adriatico, sembra essere tra i rivali più accreditati dell’italiano nella conquista per la vittoria di giornata. 13:14 Al comando della corsa ci sono Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) e Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta). 13:11 Il vantaggio dei due battistrada sul gruppo è di 1’05”. 13:09 Il sogno degli appassionati italiani è ovviamente quello di poter celebrare il trionfo di Jonathan Milan che indosserebbe così la prima maglia rosa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: parte la prima fuga. In due al comando Notizie correlate LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in 6 in fuga nella prima parte della frazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12. Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga di sette al comando, 80 km al traguardo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere il Giro d'Italia 2026? Scopri come seguire la corsa; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa; Quando parte la tappa del Giro d’Italia 2026 oggi: orario 8 maggio, tv, streaming; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Prima Tappa. LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: parte la prima fuga. In due al comandoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:17 Il danese Tobias Lund Andresen della Decathlon CMA CGM Team, vincitore di una tappa alla ... oasport.it LIVE Giro d'Italia 2026 tappa 1 di oggi Nessebar-Burgas in DIRETTA, attesa per Milan e i velocistiVenerdì 8 maggio 2026 tappa 1 dell'edizione numero 109 del Giro d'Italia da Nessebar a Burgas, prima frazione delle tre in Bulgaria prima del rientro ... sport.virgilio.it Dal Blockhaus a Piancavallo: ecco le tappe che decideranno il Giro. Il grande timore è un monologo di Vingegaard facebook Giro d'Italia 2026, tutte le tappe della Corsa Rosa al via oggi dalla Bulgaria x.com