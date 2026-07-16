Oggi si tiene un vertice internazionale a cui partecipano rappresentanze di oltre 60 paesi, convocato su richiesta dell’amministrazione statunitense. L’obiettivo è discutere del cosiddetto «terrorismo transnazionale di estrema sinistra». Nel frattempo, in Italia, si susseguono polemiche pubbliche riguardo a un intervento di un analista politico che ha affrontato il tema, con i report che confermano la presenza di rischi legati a questo tipo di minacce.

Su impulso dell'amministrazione statunitense, le rappresentanze politiche di oltre 60 paesi si riuniranno oggi per un vertice dedicato alla rinascita del «terrorismo transnazionale di estrema sinistra». Un tema impellente che, fra i vari dossier, racchiude anche l'evoluzione della galassia Antifa': un movimento di stampo anarchico, già noto per le violenze perpetrate a più latitudini, che Washington ha proposto di inserire all'interno della propria black list. La presenza dell'Italia nell'elenco degli invitati, stilata dal capo della diplomazia americana Marco Rubio, ha provocato comunque non poche agitazioni. Dai banchi dell'opposizione si è gridato alla svolta autoritaria e alla volontà di demonizzazione dell'antifascismo, arrivando perfino a presentare un'interrogazione parlamentare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Oggi l'evento di Rubio sul terrorismo di sinistra. In Italia è polemica ma i report confermano il pericolo

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