Notizia in breve

L’Italia ha partecipato a un vertice con gli Stati Uniti sul tema del “terrorismo rosso”. Inizialmente, il governo aveva espresso un rifiuto, ma successivamente ha deciso di aderire, con una decisione presa su impulso del premier. La posizione italiana è cambiata dopo una mediazione interna a Palazzo Chigi. La partecipazione ha suscitato reazioni contrastanti nel panorama politico e pubblico.