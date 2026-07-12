L’Italia al vertice Usa sul terrorismo rosso è polemica
L’Italia ha partecipato a un vertice con gli Stati Uniti sul tema del “terrorismo rosso”. Inizialmente, il governo aveva espresso un rifiuto, ma successivamente ha deciso di aderire, con una decisione presa su impulso del premier. La posizione italiana è cambiata dopo una mediazione interna a Palazzo Chigi. La partecipazione ha suscitato reazioni contrastanti nel panorama politico e pubblico.
Prima il no che filtrava dalla Farnesina. Poi il sì, maturato su impulso di Giorgia Meloni. La mediazione scelta da Palazzo Chigi - un sottosegretario invece di un ministro - per non lasciare vuota la sedia italiana al vertice di Washington sulla presunta “rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra”, senza però esporsi ai massimi livelli, non spegne le polemiche. Anzi. Il cambio di rotta, nei numerosi affondi delle opposizioni, vale più della formula scelta: conferma che, quando c’è da scegliere tra l’Europa e il rapporto con Donald Trump, la premier continua a privilegiare il legame oltreoceano. Una missione «indecorosa», la bolla l’ex ministro dem agli Affari europei Enzo Amendola, facendosi interprete di un campo largo che - almeno su questo fronte - ritrova un bersaglio comune dopo le crepe degli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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