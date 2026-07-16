Beata Vergine del Monte Carmelo | origine culto e significato dello Scapolare

Un gruppo di fedeli ha partecipato questa mattina alla processione in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo. La statua della Madonna, portata in spalla, ha attraversato le vie centrali della città, accompagnata da canti e preghiere. La celebrazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con la partecipazione di numerosi devoti, che hanno seguito il corteo fino alla chiesa principale.

La Beata Maria Vergine del Monte Carmelo è il titolo con cui la Chiesa onora Maria come Patrona dell’ Ordine Carmelitano. Il nome rimanda al Monte Carmelo in Terra Santa, luogo biblico legato al profeta Elia, la cui figura di uomo di preghiera e di zelo per il Dio vivente ha ispirato, nel Medioevo, una fraternità di eremiti riuniti sotto la Regola di sant’Alberto (inizio XIII secolo). Trasferitisi poi in Europa, i Carmelitani affidarono ufficialmente il loro cammino a Maria, venerata come Domina loci, segno e custodia della vita contemplativa. La memoria liturgica del 16 luglio nasce all’interno della famiglia carmelitana e, nel corso dei secoli, è stata accolta e diffusa in tutta la Chiesa latina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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