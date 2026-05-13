Oggi si ricorda la prima apparizione della Madonna ai tre pastorelli a Cova da Iria, in Portogallo, avvenuta il 13 maggio. In questa occasione, la Vergine avrebbe rivolto un invito alla conversione dell’umanità, un messaggio che ha segnato l’inizio delle apparizioni a Fatima. La data è celebrata come il giorno dedicato alla Beata Vergine Maria di Fatima.

Si commemora la prima delle apparizioni della Madonna ai tre pastorelli a Cova da Iria, a Fatima, in Portogallo, con l’invito alla conversione per cambiare la storia. Le apparizioni della Beata Vergine Maria ai tre pastorelli di Fatima, piccola località nel centro del Portogallo, a poca distanza da Lisbona, sono tra le più famose e tra quelle riconosciute dalla Chiesa. L’anno precedente, nel 1916, nel periodo tra aprile ed ottobre, era accaduto un altro fatto prodigioso come in preparazione di questo. Ai tre bambini era apparso un angelo luminosissimo, che dichiarò di essere l’Angelo della Pace e che li invitava alla preghiera. Queste apparizioni, denominate “Ciclo Angelico”, furono tre: due avvennero alla Loca do Cabeço e una al pozzo nell’orto della casa paterna di Lucia.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 13 maggio, Beata Vergine Maria di Fatima: l’invito alla conversione dell’umanità

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