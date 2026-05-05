Il primo trailer del nuovo film di Christopher Nolan, intitolato Odissea, è stato pubblicato e mostra scene che richiamano le atmosfere cupe ed epiche dell’epopea omerica. Nolan spiega come l’ispirazione provenga dall’idea di Omero e come abbia scelto di affidare il ruolo principale a Tom Holland. Il video presenta immagini che evocano il viaggio e le sfide del protagonista, senza ulteriori dettagli sulla trama.

Il primo trailer ufficiale di Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, è finalmente arrivato. E ci immerge nelle atmosfere cupe ed epiche dell’epopea omerica. Era quello che ci aspettavamo dal regista di Oppenheimer? Certo, è grandioso, avvincente, pieno di volti celebri e di sequenze magistrali. Ma è anche tetro e claustrofobico. Pieno di energia pronta a esplodere. Di scene di battaglia e di ciclopi che fanno paura. Ve lo mostriamo qui sopra, in attesa di vedere le quasi tre ore di film (Nolan ha detto che durerà meno del suo film precedente) la prossima estate. Nolan ha girato Odissea in Marocco, Grecia, Italia, Islanda e Scozia, senza green screen né effetti digitali.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Christopher Nolan spiega il primo trailer del suo nuovo film, Odissea, dall'idea di Omero alla scelta di Tom Holland: il video

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Una raccolta di contenuti

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