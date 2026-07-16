Giovedì 16 luglio 2026 nelle sale cinematografiche di tutto il mondo uscirà Odissea, film scritto e diretto da Christopher Nolan, sulla base, ovviamente, del libro di Omero. Secondo le stime degli analisti americani, il film che è costato oltre 250 milioni di dollari, dovrebbe incassarne 200 in tutto il mondo soltanto nel primo weekend. Al di là del risultato al botteghino, Odissea è un film destinato a fare la storia in quanto è il primo a esser stato girato interamente con telecamere IMAX nel formato di 70mm. Soltanto pochissime sale sparse in tutto il mondo hanno però la tecnologia giusta per trasmettere il film nel formato con cui è stato girato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Odissea, esce al cinema il film di Christopher Nolan, con Matt Damon e Tom Holland

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ODISSEA | IL NUOVO TRAILER DEL FILM DI CHRISTOPHER NOLAN

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