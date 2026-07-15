Tutte le location di Odissea | dove è stato girato il nuovo film di Christopher Nolan

Il nuovo film di Christopher Nolan, “Odissea”, è stato girato in diverse location tra mari, isole, deserti, castelli e foreste. La produzione ha coinvolto molteplici ambientazioni naturali e storiche per rappresentare il viaggio epico. Le riprese si sono svolte in più paesi, con scene realizzate sia in esterni che in studi cinematografici. Nessuna informazione è stata resa nota sui soggetti coinvolti o sui dettagli specifici delle location.

Roma, 15 luglio 2026 – Per raccontare il viaggio più celebre della letteratura occidentale, Christopher Nolan ha portato la propria troupe attraverso mari, isole, deserti, castelli e foreste. “ Odissea ”, il nuovo kolossal con Matt Damon nei panni di Ulisse, è stato girato in numerose location reali tra Europa, Africa e Stati Uniti. La lavorazione è durata 91 giorni e ha coinvolto diversi Paesi, con migliaia di costumi, imbarcazioni costruite a grandezza naturale e scenografie realizzate direttamente nei luoghi delle riprese. Una scelta coerente con il cinema di Nolan, da sempre legato agli effetti pratici e alla ricerca di ambientazioni autentiche. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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The Odyssey - Matt Damon, Christopher Nolan | Cinema Will Never Be The Same

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