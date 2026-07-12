I luoghi dove è stato girato Odissea di Christopher Nolan

Dalla Sicilia al Marocco, fino ai fiordi scozzesi e ai soliti paesaggi incredibili dell'Islanda, troupe e attori si sono spostati moltissimo Il regista inglese Christopher Nolan ha raccontato che dirigere Odissea, il suo ultimo film, basato sul poema di Omero, è stato «un vero inferno, ma in senso positivo». Cambiare il più possibile le ambientazioni era necessario per restituire agli spettatori la complessità del leggendario viaggio che Ulisse, il protagonista dell’opera interpretato da Matt Damon, intraprende per tornare a Itaca, dopo la fine della guerra di Troia. Per riuscirci, Nolan e la troupe hanno dovuto spostarsi in continuazione, adattarsi a ritmi molto frenetici e trascorrere molte ore in mare aperto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Cosa c'è di peggio dell'ODISSEA di CHRISTOPHER NOLAN

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Odissea di Christopher Nolan: 4 dettagli del trailer che forse non avrai notatoIl trailer del nuovo film di Christopher Nolan, intitolato Odissea, è stato pubblicato e sarà nelle sale italiane dal 16 luglio.

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