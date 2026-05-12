Il nuovo speciale Marvel approderà questo mercoledì in streaming su Disney+ ma sappiamo già se la storia include o meno una scena dopo i titoli di coda Domani su Disney+ uscirà The Punisher: One Last Kill e, dopo le prime reazioni entusiastiche, i fan non vedono l'ora di ritrovare Frank Castle nell'MCU. L'ultima volta che abbiamo visto Frank Castle è stato mentre evadeva dalla prigione improvvisata di Wilson Fisk nel finale della prima stagione di Daredevil: Rinascita. L'antieroe non è apparso nella seconda stagione, ma ha già in programma la sua prossima apparizione in Spider-Man: Brand New Day, in uscita a luglio. The Punisher: One Last Kill contiene una scena post-credits? Sebbene sia una storia in gran parte autonoma, sappiamo che molti di voi spereranno in una .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Punisher: One Last Kill ha una scena post-credits?

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The Process of Creating the Back-to-Back Scene in Predator Badlands

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