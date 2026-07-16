Il nuovo disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri prevede sgomberi rapidi anche per le seconde case occupate illegalmente. La legge integra il decreto Sicurezza in vigore da febbraio, modificando le procedure per le occupazioni abusive. Le misure semplificano le operazioni di sgombero e prevedono interventi più tempestivi, senza specificare tempi o modalità precise. La normativa riguarda sia le abitazioni principali che le seconde case occupate senza titolo.

Il nuovo disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri, che integra il decreto Sicurezza in vigore da febbraio, introduce una modifica sostanziale sul fronte delle occupazioni abusive. La procedura accelerata di sgombero, finora riservata a un’ipotesi specifica, viene estesa a tutti i casi di occupazione arbitraria di immobili. Cosa cambia rispetto a oggi. Fino a questo momento, lo strumento che consente alle forze dell’ordine di liberare rapidamente un immobile occupato e di reintegrare il legittimo proprietario nel possesso poteva essere attivato soltanto quando l’abitazione fosse l’unica casa effettivamente utilizzata dal denunciante. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Occupazioni abusive, cosa cambia con il nuovo Ddl: sgomberi rapidi anche per le seconde case

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Sicurezza e diritti: cosa prevede il nuovo decreto e perché divide - Re Start 06/02/2026

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