Il dibattito sul disegno di legge sugli sgomberi si è acceso con le dichiarazioni del governo e delle opposizioni. La premier ha affermato che il provvedimento mira a tutelare i cittadini onesti contro occupazioni abusive, sottolineando l’intento di rafforzare le garanzie per i proprietari di immobili. Dall’altra parte, un rappresentante dell’opposizione ha criticato la proposta, parlando di “ferocia contro i poveri” e di una tutela insufficiente per le persone in difficoltà.

"Per troppo tempo chi metteva in affitto una casa è rimasto senza tutele di fronte a occupazioni abusive, morosità e tempi troppo lunghi per rientrare in possesso del proprio immobile. Questo ha spinto molti proprietari a rinunciare ad affittare, aggravando la carenza di alloggi e contribuendo all’aumento dei canoni. Con le nuove norme approvate dal governo acceleriamo il rilascio degli immobili e rafforziamo la tutela di chi rispetta la legge. Una Nazione seria difende i cittadini onesti: tutela i diritti di chi paga regolarmente un affitto e anche di chi mette a disposizione una proprietà nel rispetto delle regole". Lo scrive sui social, il premier Giorgia Meloni, con riferimento al ddl sgomberi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ddl sgomberi, Meloni: "Ora tutele contro occupazioni abusive, difendiamo i cittadini onesti". Ma Bonelli: "Ferocia contro i poveri"

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