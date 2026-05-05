Il governo ha presentato un nuovo disegno di legge sugli sgomberi, con l’obiettivo di rafforzare le tutele per i proprietari di immobili. La premier ha dichiarato che la nazione deve difendere i cittadini da occupazioni abusive, sottolineando che in passato sono stati troppo lunghi i tempi per recuperare gli immobili occupati illegalmente. La proposta mira a intervenire sui procedimenti di sgombero e a ridurre le attese per i proprietari.

"Per troppo tempo chi metteva in affitto una casa è rimasto senza tutele di fronte a occupazioni abusive, morosità e tempi troppo lunghi per rientrare in possesso del proprio immobile. Questo ha spinto molti proprietari a rinunciare ad affittare, aggravando la carenza di alloggi e contribuendo all’aumento dei canoni. Con le nuove norme approvate dal governo acceleriamo il rilascio degli immobili e rafforziamo la tutela di chi rispetta la legge. Una Nazione seria difende i cittadini onesti: tutela i diritti di chi paga regolarmente un affitto e anche di chi mette a disposizione una proprietà nel rispetto delle regole". Lo scrive sui social, il premier Giorgia Meloni, con riferimento al ddl sgomberi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ddl sgomberi, Meloni: "Nazione seria difende i cittadini, troppo tempo senza tutele per occupazioni abusive"

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