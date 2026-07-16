Obiettivo? Settimo posto e playoff

Il patron del Carpi ha annunciato che l’obiettivo della squadra è raggiungere il settimo posto e qualificarsi ai playoff. Dopo tre anni dall’ultimo intervento pubblico, ieri ha parlato durante la presentazione della stagione, in cui la squadra è guidata da Cassani. La comunicazione è arrivata in occasione del primo giorno di allenamenti, senza ulteriori dettagli sul percorso o le strategie della squadra.

Era il 24 luglio 2023 quando Claudio Lazzaretti "battezzò" nel giorno del raduno il Carpi di Serpini poi promosso in C. Da allora non aveva più parlato alla stampa e 3 anni dopo ieri il patron biancorosso ha di nuovo "aperto" la stagione di quello di Cassani svelando gli obiettivi della stagione. "Il sesto anno al timone del Carpi – le sue parole – è per me è un traguardo di grande orgoglio. A Carpi sappiamo che dobbiamo fare calcio sostenibile cercando tanti talenti. Quest’anno abbiamo tante facce nuove. Oggi sono forse scommesse, ma sono sicuro che presto il campo ci dirà che sono delle certezze. L’obiettivo? Veniamo da due ottimi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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26 MARZO 2026 MONOPOLI - MISSIONE PLAYOFF COMPIUTA ORA L'OBIETTIVO E' IL SETTIMO POSTO

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