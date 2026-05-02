Juve Stabia sconfitta dal Frosinone 0-1 ma playoff assicurati con il settimo posto

La Juve Stabia è stata sconfitta dal Frosinone con il punteggio di 1-0. Nonostante la sconfitta, la squadra ha conquistato la qualificazione ai playoff grazie al settimo posto in classifica. La partita si è conclusa con il gol decisivo al secondo tempo, senza ulteriori segnature da parte di entrambe le squadre. La stagione regolare si è quindi chiusa con la formazione campana che continuerà la sua avventura nei playoff.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Juve Stabia ha raggiunto un traguardo importante per la seconda stagione consecutiva: l’accesso ai playoff di Serie B. Nonostante la sconfitta casalinga per 0-1 contro il Frosinone, le vespe hanno ottenuto il settimo posto in classifica, garantendosi così un’opportunità di competere per la promozione. La partita, spettacolare fino alla fine, ha dimostrato la resistenza e la determinazione della squadra di mister Abate. La parte finale della stagione regolare ha visto la Juve Stabia stabilmente nelle posizioni playoff.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Juve Stabia sconfitta dal Frosinone (0-1), ma playoff assicurati con il settimo posto. Notizie correlate DIRETTA Juve Stabia-Cesena 0-0, il Cavalluccio tenta l'assalto al settimo posto: in campo Frabotta e Bastoniquarto minuto: Cerri non riesce ad impattare di testa il cross teso di Ciofi dalla destraIl Cesena di Ashley Cole tenta l'operazione sorpasso alla... DIRETTA Juve Stabia-Cesena, il Cavalluccio tenta l'assalto al settimo posto: in campo Frabotta e BastoniIl Cesena di Ashley Cole tenta l'operazione sorpasso alla Juve Stabia che significherebbe settimo posto e playoff più sicuri. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sconfitta indolore per la Juve Stabia, al Menti vince il Frosinone; Juve Stabia-Frosinone 0-1: i gialloblù matematicamente ai play-off; Pescara-Juve Stabia, la cronaca in diretta della partita; Juve Stabia ko in casa con il Frosinone, ma la qualificazione ai playoff è matematica. Juve Stabia sconfitta dal Frosinone (0-1), ma playoff assicurati con il settimo posto.La Juve Stabia ai Playoff: Sfida contro il Modena nel Preliminare di Promozione ... napolipiu.com Juve Stabia-Frosinone, le voci dal Menti: Abate recrimina, Alvini guarda avanti dopo una sfida da alta quotaDalla sala stampa del Menti arrivano le parole dei protagonisti: Abate sottolinea occasioni e rimpianti, Alvini esalta la prova dei suoi e tiene alta la concentrazione ... ilgazzettinovesuviano.com Mister Alvini nel post partita Juve Stabia vs Frosinone - facebook.com facebook Per chi non ha mai smesso di crederci. , , ! #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps x.com