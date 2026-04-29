L'Oleggio Magic Basket si è assicurata il settimo posto in Serie B con un totale di 26 punti. La squadra, guidata dall'allenatore Giacomo Cardelli, si prepara ora a sfidare Oderzo negli ottavi di finale, con l'incontro previsto a partire dal 3 maggio. La partita rappresenta un passaggio importante nella stagione della squadra, che punta a proseguire il cammino nei playoff.

? Cosa sapere L'Oleggio Magic Basket conquista il settimo posto in Serie B con 26 punti.. La squadra di Giacomo Cardelli affronta Oderzo negli ottavi di finale dal 3 maggio.. L’Oleggio Magic Basket si è ufficialmente conquistato il settimo posto in classifica con 26 punti, assicurandosi un posto tra le sedici squadre che disputeranno i playoff della Serie B interregionale 20252026. Tra le strade di Oleggio e l’atmosfera carica di attesa che si respira nei bar del paese, la notizia del traguardo raggiunto dalla squadra di coach Giacomo Cardelli corre veloce. Non è stata una stagione lineare, segnata da equilibri tecnici e cambiamenti improvvisi nel regolamento, ma la determinazione degli Squali ha permesso di superare le complessità del campionato, portando la pallacanestro locale ai vertici della competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oleggio Magic Basket: settimo posto e playoff, sfida verso il sogno

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