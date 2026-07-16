Nella notte, la Commissione Europea ha approvato in via ufficiale la prima pillola a base di GLP-1 per combattere l’obesità, sfidando le iniezioni tradizionali. La decisione è stata comunicata senza preavviso, sorprendendo molti nel settore. La nuova terapia sarà disponibile come farmaco orale, segnando un cambiamento rispetto alle modalità di somministrazione finora più comuni. La decisione riguarda un medicinale destinato a persone con problemi di peso.

Nella notte è arrivato un via libera che il settore attendeva, ma non così presto. Con un’autorizzazione della Commissione Europea giunta in anticipo rispetto alle tempistiche previste, semaglutide 25 mg in formulazione orale della casa farmaceutica danese Novo Nordisk diventa il primo agonista del recettore GLP-1 in pillola approvato in Europa per la gestione del peso. Un passaggio destinato a segnare uno spartiacque nella terapia dell’ obesità e del sovrappeso, perché per la prima volta una delle classi di farmaci che ha rivoluzionato il trattamento di questa malattia cronica esce dall’ambito delle iniezioni e arriva sotto forma di compressa da assumere una volta al giorno. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Obesità, l’Europa accelera: approvata a sorpresa la prima pillola GLP-1 che sfida le iniezioni

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