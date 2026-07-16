O la salute o la fame | contro il ricatto lo sciopero dei rider

I rider hanno annunciato uno sciopero per protestare contro il ricatto che li riguarda, scegliendo tra salute e fame. La protesta si inserisce in un contesto di tensione tra lavoratori e aziende del settore. L'iniziativa segue una lunga storia di rivendicazioni e si concretizza con una mobilitazione che mira a far valere i diritti dei lavoratori. La notizia si aggiunge a un panorama di tensioni nel mondo del lavoro, con iniziative di protesta che coinvolgono diverse categorie.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Garantire un congedo pagato e rifiutare il ricatto tra la salute e il reddito nelle ore più calde della canicola. È la rivendicazione più immediata che ha spinto ieri i rider aderenti al Nidil Cgil a scioperare e manifestare a Milano, Bologna e a Firenze, anche in vista di un tavolo che si svolgerà al ministero del lavoro con le associazioni del settore (Assodelivery e Conftrasporti). Alla base della mobilitazione c’è la richiesta di superare il cottimo e il riconoscimento della subordinazione lavorativa dei ciclofattorini che sono, nei fatti, eterodiretti da aziende come Glovo e Deliveroo attraverso gli algoritmi. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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