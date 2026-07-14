caldo e paghe da fame oggi sciopero dei rider in tutta italia

Paghe troppo basse, cottimo, tutele insufficienti e condizioni di lavoro rese ancora più pesanti dalle ondate di calore. Sono le ragioni dello sciopero dei rider in programma oggi in diverse città italiane, da Firenze a Bologna, da Torino a Milano. I lavoratori chiedono di superare il modello del compenso a consegna e di introdurre retribuzioni legate alle ore effettivamente lavorate, in linea con la normativa europea e nazionale. Denunciano inoltre un peggioramento delle condizioni economiche: compensi sempre più bassi e meno consegne, nonostante il settore non sia in crisi. Al centro della protesta c’è anche il caldo. L’Associazione... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Caldo record, i rider in sciopero mercoledì 15 luglio: Paghe basse e l’algoritmo ignora l’afa x.com

No a straordinari non retribuiti, no a paghe indegne. No a turni di lavoro massacranti. Basta compromessi che normali non lo sono mai stati. (segue nel primo commento) Da Linkedin reddit

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