Caldo e paghe da fame oggi sciopero dei rider in tutta Italia

Da lanotiziagiornale.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paghe troppo basse, cottimo, tutele insufficienti e condizioni di lavoro rese ancora più pesanti dalle ondate di calore. Sono le ragioni dello sciopero dei rider in programma oggi in diverse città italiane, da Firenze a Bologna, da Torino a Milano. I lavoratori chiedono di superare il modello del compenso a consegna e di introdurre retribuzioni legate alle ore effettivamente lavorate, in linea con la normativa europea e nazionale. Denunciano inoltre un peggioramento delle condizioni economiche: compensi sempre più bassi e meno consegne, nonostante il settore non sia in crisi. Al centro della protesta c’è anche il caldo. L’Associazione... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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