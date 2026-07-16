Il professor Gasparrini ha commentato il progetto del nuovo stadio del Napoli, evidenziando che l’area Q8 presenta difficoltà a causa dell’assenza di una linea metropolitana. Ha suggerito che per migliorare l’accessibilità sarebbe necessario sviluppare un trasporto su rotaia. Gasparrini ha partecipato a una trasmissione radiofonica, discutendo delle criticità e delle possibili soluzioni per l’area destinata alla nuova struttura.

L’ex professore di Architettura all’Università degli Studi di Napoli Federico II Carlo Gasparrini è intervenuto a Radio Crc per parlare del nuovo stadio del Napoli, progetto a cui sta lavorando la società con il presidente Aurelio De Laurentiis. L’ex prof Gasparrini sul nuovo stadio del Napoli. Di seguito, le dichiarazioni di Gasparrini: “ L’operazione di riqualificazione urbana sulle aree dove sono situati i depositi della Q8 nasceva da un masterplan nell’ambito di tutta l’area orientale di Napoli che era prevista dal piano regolatore che ho coordinato io personalmente. In seguito, ebbi l’incarico specifico di fare un piano urbanistico e attuativo dell’ area specifica della Q8 che corrisponde ad un quarto di quest’area gigantesca della zona orientale che è estesa per circa 400 ettari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Nuovo stadio Napoli, il prof Gasparrini: “Nell’area Q8 la vedo difficile, non c’è la metro. Va realizzato il trasporto su ferro”

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Nuovo stadio del Napoli a San Giovanni a Teduccio

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