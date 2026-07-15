Il presidente del Napoli sta spingendo per l’approvazione di un nuovo stadio da 70 mila posti nell’area ex Q8. Il progetto prevede la costruzione di una struttura moderna e capace di ospitare grandi eventi. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di rafforzare la squadra e migliorare le strutture sportive della città. La proposta è stata presentata in occasione di un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sul cronoprogramma o sui finanziamenti.

Il futuro del Napoli passa anche dalla realizzazione del nuovo stadio. Durante la presentazione di Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo, il presidente Aurelio De Laurentiis, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore sportivo Giovanni Manna hanno illustrato uno dei progetti strategici destinati a segnare il secondo secolo di storia del club. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport, racconta che la società considera il nuovo impianto un passaggio fondamentale per consolidare la crescita del Napoli e competere stabilmente con le grandi realtà del calcio europeo. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport evidenzia come il club voglia dotarsi di una struttura moderna e di proprietà per rafforzare il proprio modello di sviluppo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, De Laurentiis accelera sul nuovo stadio: progetto da 70 mila posti nell’area ex Q8”

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