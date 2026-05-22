L'Atalanta ha svelato il nuovo logo, il primo dalla stagione 1993, con un design che richiama gli anni '80 ma presenta alcune differenze rispetto alle versioni precedenti. Al centro del logo c’è ancora la figura della Dea, elemento distintivo del simbolo della squadra. La modifica arriva dopo quasi trent’anni, segnando un cambio di immagine che combina elementi storici con un tocco contemporaneo. La presentazione è stata accompagnata da comunicati ufficiali e foto diffuse dall’ente sportivo.

La Dea al centro. È questo l'elemento chiave del nuovo look dell'Atalanta, che per la prima volta dal 1993 cambia logo con uno sguardo al futuro e un richiamo al passato. Il restyling riprende infatti lo stemma degli anni '80 con due sottili differenze: lo sguardo della Dea, infatti, è rivolto verso l'alto e i capelli diventano cinque ciocche per richiamare il numero dei fondatori che nel 1907 diedero vita al club bergamasco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Atalanta presenta il nuovo logo: la Dea torna agli anni '80 con una differenza

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