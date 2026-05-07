Nuovo look per l’Atalanta? Ritorno al passato con il logo rotondo

Sui social sono comparsi alcuni indizi che suggeriscono un possibile cambiamento nel logo dell’Atalanta, che potrebbe tornare alla versione rotonda adottata in passato. Al momento, si tratta di semplici segnali senza conferme ufficiali, ma l’attenzione si concentra su questa ipotesi. La questione è al centro delle discussioni tra i tifosi, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte del club.

Per ora si parla solo di indizi social, e magari non sempre due indizi non fanno una prova, ma sicuramente qualcosa bolle in pentola in casa Atalanta. Sembra infatti che si vada verso un rebranding, un nuovo look, anzi, un ritorno al passato: i video e le foto postate dalla società nerazzurra sui propri profili social tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio sembrano proprio suggerire il passaggio ad un logo rotondo, tutto azzurro, con la Dea “sempre al centro”. Che tra l’altro è stato anche il claim del video postato mercoledì, seguito il giorno dopo da un “tutto ciò che conta” e il ritorno del cerchio nelle grafiche. Atalanta, sempre al centro Atalanta, always top of mind pic.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

The Strokes tornano: nuovo album con Rick Rubin e un ritorno al passatoGli Strokes lanciano il nuovo progetto discografico Reality Awaits, previsto per il 26 giugno 2026.

Leggi anche: Rotondo come negli anni ’80: il nuovo stemma dell’Atalanta

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Nuovo look per la biblioteca di San Michele al Tagliamento; A Miami con un nuovo look: la livrea speciale di Visa Cash App Racing Bulls; Can Yaman, nuovo look senza barba per una nuova serie tv; Grande Fratello VIP: Un nuovo look per Raul e Raimondo Video.

Nuovo look per l’Atalanta? Ritorno al passato con il logo rotondoGli indizi social tra mercoledì e giovedì sembrano lasciare pochi dubbi: torna il tema del cerchio con la Dea al centro. Il 22 maggio è la data chiave ... bergamonews.it

Elisa, il nuovo look (green) che stupisce: frange e lustrini in concerto a RomaQuesta primavera Elisa è tornata in tour, regalandoci grandi emozioni grazie ai suoi storici successi ma con un look nuovo di zecca, che è anche sostenibile. dilei.it

Moderna e sicura: il nuovo look della scuola materna di Nuvolento x.com

Nuovo look per Ibra! Con un parrucchiere d'eccezione... - facebook.com facebook