Nuove Indicazioni Nazionali per i Licei arriva il parere del CSPI | sì all’innovazione attenzione a equità intelligenza artificiale e fragilità degli studenti

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso un parere sullo schema di decreto che aggiorna le Indicazioni nazionali per i licei, sostituendo le norme in vigore dal 2010. Nel documento, si evidenzia un’approvazione dell’introduzione di innovazioni, con particolare attenzione a garantire l’equità, l’uso dell’intelligenza artificiale e il supporto agli studenti in condizioni di fragilità.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso il proprio parere formale sullo schema di decreto che rinnoverà le Indicazioni nazionali per i licei in un documento che analizza a fondo il testo destinato a sostituire le direttive in vigore dal 2010. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Nuove Indicazioni nazionali per i licei: BOZZA, arriva lIA in tutte le materie!

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