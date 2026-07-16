Il CSPI approva a maggioranza le nuove Indicazioni nazionali per i licei la FLC CGIL vota contro e denuncia un arretramento culturale

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha approvato con 22 voti favorevoli e 12 contrari le nuove Indicazioni nazionali per i licei. La FLC CGIL ha votato contro, denunciando un “arretramento culturale”. La decisione riguarda il parere sullo schema di Regolamento che definisce gli obiettivi di apprendimento specifici per gli indirizzi liceali.

Con 22 voti favorevoli e 12 contrari, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha approvato il 14 luglio il parere sullo schema di Regolamento che introduce le nuove Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per i licei. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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