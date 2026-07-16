Nuove indagini sui conti di Lavitola indagato per l'attentato a Ranucci | si cercano pagamenti sospetti

Le autorità stanno esaminando i conti di Valter Lavitola, indagato per l'attentato a un giornalista. Si stanno analizzando dettagliatamente i movimenti finanziari alla ricerca di pagamenti sospetti. Le indagini sono in corso anche per identificare un possibile movente dietro l'episodio. Nessuna informazione ufficiale è stata rilasciata sui risultati preliminari o sulle eventuali persone coinvolte.

Nuove indagini sui conti di Valter Lavitola, indagato per l'attentato a Ranucci: si cercano pagamenti sospetti. Accertamenti in corso anche per trovare un movente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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